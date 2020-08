Virus, l'ex Fi Crimi elogia gel 'mani pulite'

Rocco Crimi

Un inno a mani pulite (con la 'm' minuscola). E' quello che viene da Rocco Crimi, già deputato e tesoriere di Forza Italia, e ora dedicato a tempo pieno alla sua attività di farmacologo e imprenditore, che considera l'igiene personale la prima prevenzione possibile in tempo di coronavirus. Laboratori e farmacie sono il suo ambiente, non più il Palazzo. Eppure, spezza parecchie lance in favore della linea adottata dal governo sull'emergenza corona virus.

"Provengo da un'altra 'parrocchia' politica -dice all'Adnkronos- ma devo riconoscere che il governo si è mosso tempestivamente e con buon senso. Il ministro Speranza ha avuto la capacità di ascoltare ciò che la comunità scientifica prescriveva. E anche la decisione sul blocco dei voli da e per la Cina, sinceramente, mi sembrava obbligata e giustificata".

Crimi fornisce la sua 'expertise' di imprenditore -a lui fanno capo Pharmakrymi e Laboratori Farmaceutici Krymi - anche alla luce delle conoscenze attuali, sul virus e sull'impatto sociale: "Per il vaccino, inutile farsi illusioni, ci vorrà almeno un anno. Nel frattempo, quello che è indispensabile è lavarsi le mani, veicolo 'facile' per il virus, evitando soprattutto di portarle agli occhi, come spesso si fa".

"Non a caso -prosegue- la gente sta comprando i comuni prodotti gel da banco che si trovano in farmacia. E ne sta comprando in quantità notevole. Non è un fenomeno di 'incetta' ma insomma fatto sta che le vendite sono più che quadruplicate e per alcune case produttrici c'è stato anche un problema, come si dice nel settore, di 'rottura di stock', nel senso che hanno dovuto limitare le forniture rispetto alle richieste. Ma registro che non c'è nessuna impennata nei prezzi di questi prodotti".

I prodotti in questione, oltretutto, non sono richiesti solo in Italia ma anche dall'epicentro del virus: "Sì -conferma Crimi- l'Italia sta esportando questi prodotti in Cina, che ne ha un bisogno estremo e urgente. E gli stabilimenti che li realizzano si trovano sul nostro territorio. Con procedure di sicurezza che rispettano standard severi, come in tutti i casi di produzioni a base di alcol".