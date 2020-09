Coronavirus, Renzi: "Massima collaborazione con tutti, zero polemiche"

(FOTOGRAMMA)

"Ora è il momento della massima collaborazione con tutti. L’Italia ha ancora davanti ore difficili, sia a livello sanitario che a livello economico. A noi non interessa inseguire chi alimenta fake news e chi persino in queste ore trova il tempo per attaccarci. Ognuno si diverte come crede". Così Matteo Renzi su Facebook, in un suo post, in merito all'emergenza coronavirus che sta vivendo il Paese.



"Noi invece dobbiamo essere disponibili con tutti, Governo e Regioni, aziende e associazionismo, per dare una mano. Tornerà il tempo per discutere di scelte politiche. Oggi è il momento della massima solidarietà. Tutti insieme dalla parte di chi soffre per gli effetti della malattia, di chi sta in prima linea negli ospedali, di chi è in crisi per la cancellazione di ordini, prenotazioni e fatturato" aggiunge il leader di Italia Viva. "Zero polemiche, zero gossip, zero divisioni: tutti insieme. Sarà difficile ma ce la faremo perché siamo un grande Paese".



E ancora: "Sesto giorno di quarantena anche per la politica. Rinnovo l'invito a tutti, soprattutto agli amici di Italia Viva: non cadiamo nelle polemiche dei soliti noti o nei consueti retroscena interessati".