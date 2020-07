Coronavirus, Boccia: "In prossime ore decisione su proroga misure"

(Foto Fotogramma)

La decisione sulla proroga delle misure in atto anti-coronavirus "sarà presa dal presidente del Consiglio sentito il comitato tecnico scientifico" e la decisione sarà presa da Giuseppe Conte "nelle prossime ore". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia a 'La7, spiegando che "il Cdm non è ancora convocato, ma noi siamo convocati in modo permanente...".

Quanto alla riapertura delle attività produttive "è un dibattito legittimo, per carità, vorrei che non avvenisse senza prendere in considerazione la condizione attuale, che è: raddoppiare le terapie intensive, curare nel miglior modo possibile gli italiani, rafforzare gli ospedali e rafforzare le regioni che sono in particolar modo in condizioni maggiormente critiche, e rafforzare tutti il Centro-Sud nel caso che i contagi aumentino, far arrivare il cibo in ogni casa". "Questa - sottolinea - deve essere la priorità assoluta della politica. Discutere di riapertura è legittimo ma dobbiamo dircelo con chiarezza: gli interruttori abbassati non potranno essere rialzati tutti insieme, bisogna alzarne uno per volta, secondo un tempo che inevitabilmente dovrà essere deciso con la comunità scientifica", ha detto ancora il ministro ricordando che quella del premier albanese Edi Rama "è una lezione al mondo intero. Un piccolo Paese, non ricco, dà un contributo a un grande Paese che è tra i grandi della terra".