Coronavirus, Meloni vs Pizzarotti: "Furia ideologica senza limiti"

(Fotogramma)

"Alla stupidità, alla furia ideologica e alla propaganda purtroppo non c'è limite nemmeno durante l'emergenza coronavirus. Nel Comune di Parma retto dal Sindaco grilloide Federico Pizzarotti insieme alla sinistra, per poter accedere ai buoni pasto che ti danno la possibilità di mangiare devi sottoscrivere durante l'emergenza coronavirus la dichiarazione di antifascismo. Se non lo fai puoi morire di fame". Lo dice Giorgia Meloni in un video su Facebook.

"Quindi per esempio - prosegue - un anziano che avesse fatto la seconda guerra mondiale nella Rsi e che non volesse sottoscrivere quel modulo dovrebbe morire di fame... Mentre i tagliagole dell'Isis, i mafiosi, i criminali, quelli che inneggiano ai crimini di Pol Pot, di Stalin, alle foibe, possono invece abbuffarsi con i buoni pasto del Comune di Parma".

"A me questa iniziativa - sottolinea - sembra molto stupida e mi pare violi pesantemente l'art. 3 della Costituzione che dice che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Chiedo al ministro dell'Interno di intervenire contro questa stupidaggine per ripristinare i diritti costituzionali".