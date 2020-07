Coronavirus, incontro Mattarella-Conte: "Solidarietà Ue per ripartenza"

Immagine di repertorio (Afp)

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il premier Giuseppe Conte in vista dell'appuntamento del Consiglio europeo. Nel corso dell'incontro si è fatto il punto sullo stato delle trattative in Ue per l’emergenza del coronavirus. Nel colloquio, a quanto si apprende, è emerso l'auspicio che al vertice europeo si concretizzi quella solidarietà europea necessaria per una ripartenza economica e sociale.