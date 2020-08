Salvini: "La cura col plasma funziona ed è gratis. Ma nessuno se ne interessa, perché?"

(Afp)

"Dateci una mano facendo sapere agli italiani quello che molte televisioni nascondono, il fatto che funziona una cura per il virus ed è gratis o quasi". Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, chiede attenzione per la terapia al plasma " messa in campo a Mantova e a Pavia grazie all'ingegno dei medici, dei ricercatori e dei donatori di plasma.

"Perché - si chiede il leader della Lega, che già questa mattina aveva rilanciato l'intervista del Corsera al primario di pneumologia dell'ospedale di Mantova De Donno - non sperimentarla a livello nazionale? Perché il silenzio del ministero della Salute, perché il silenzio dell'istituto superiore della sanità?".

"I cittadini - sottolinea - a questo punto potrebbero avere il dubbio che siccome il plasma è gratis, siccome non c'è dietro un business di qualche industria farmaceutica, siccome non ci sono appalti, guadagni milionari allora è meglio occuparsi di altro". "Se - dice Salvini - una speranza per tanti ammalati dovrebbe essere dovere di un governo responsabile approfondire quello che questi medici stanno facendo".