Bellanova posta foto incontro Conte: "Iv lavora per Paese"

Dal profilo twitter di Teresa Bellanova

"Con Ettore Rosato, Maria Elena Boschi, Davide Faraone per l'incontro con il Presidente Giuseppe Conte. Italia Viva continuerà a lavorare per il Paese. Per ripartire serve un progetto per l'Italia, come #ItaliaShock: investimenti, infrastrutture, opere pubbliche per rilanciare l'economia". Lo scrive Teresa Bellanova su twitter postando una foto dell'incontro a Chigi con il premier Conte.