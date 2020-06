Recovery, ironia Salvini: "Europa, con calma..."

(Fotogramma)

"Europa, con calma... Tanto famiglie, lavoratori e imprenditori italiani non hanno fretta". Ironizza così il leader della Lega Matteo Salvini, commentando la possibile decisione a luglio sul Recovery fund da parte dei leader europei.

Il leader della Lega dai microfoni di 'Radio Radio' replica poi al governatore campano Vincenzo De Luca che oggi lo ha definito un "somaro cafone". "Tutti si ricordavano di De Luca che parlava di lanciafiamme... Poi uno vede i festeggiamenti del Napoli in Coppa Italia e siccome - ricorda Salvini - a me hanno fatto la morale per due metri in più o mezza mascherina... L'altra sera invece di usare il lanciafiamme, si è addormentato... Questo signore ci ha messo 24 ore per darmi del somaro e dell'equino. Secondo me è un signore che va aiutato... E' un poveretto. Non vale la pena andare dietro a questi poveretti...''.