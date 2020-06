Salvini: "Iva? Taglio durato 18 ore, imbarazzante"

Fotogramma /Ipa

"Sull'abbassare le tasse noi siamo sempre a favore, anche se io sono più propenso a tagliare le tasse a famiglie e imprese ma va bene. Però quanto è durata? Diciotto ore e l'ipotesi è già finita. Una situazione imbarazzante". Lo dice Matteo Salvini a Radio Cusano a proposito dell'ipotesi dell'abbassamento dell'Iva.

"Ma come si fa? Invece di tagliare le tasse alle piccole e grandi imprese, il governo chiede all’Europa di dissanguarle per altri tre anni, trattenendo miliardi di Iva, una liquidità vitale per aziende già in difficoltà.‬ Lotteremo anche contro questo ennesimo furto”, ha poi aggiunto a proposito dello split payment che dovrebbe ottenere il via libera della Commissione europea. Si tratta del meccanismo che trattiene l’Iva alla fonte per le imprese che lavorano con soggetti pubblici.