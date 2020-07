Salvini a Berlusconi: "No inciucio? Allora siamo d'accordo"

Afp

"Berlusconi dice che non esistono le condizioni di un governo di unità nazionale? Allora siamo d’accordo, se non esistono le condizioni di un inciucio siamo d’accordo". Così Matteo Salvini, dopo avere letto la nota di Forza Italia, sul tema del governo. "L'unica via - sottolinea - sono le elezioni". Incidente chiuso? "Per noi non si è mai aperto, occupiamoci di vita reale e non di comunicati stampa", conclude Salvini.