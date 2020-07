Governo verso scostamento bilancio di 25 miliardi

(Foto Fotogramma)

E' in corso a palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. La riunione è stata preceduta da un lungo vertice dei capidelegazione e responsabili economici di maggioranza con il premier Conte sull'entità dello scostamento di Bilancio da portare in Cdm.

L'ipotesi sulla quale, secondo fonti di maggioranza, si stava ragionando era quella di far salire lo scostamento dai 20mld ipotizzati in principio fino a circa 23-25. Nell'incontro che ha preceduto il Cdm si sarebbe anche parlato del Recovery fund. Nel pomeriggio era anche circolata l'ipotesi che la riunione sarebbe stata l'occasione per fare il punto sul prolungamento dello Stato di emergenza per il Covid.