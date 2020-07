La Lega, insieme a Fratelli d'Italia, si asterrà nel voto al Parlamento Europeo sulla risoluzione riguardante le conclusioni del Consiglio Europeo, che ha approvato l'Mff 2021-27, il Quadro Finanziario Pluriennale dell'Ue, da 1.074 mld e il piano per la ripresa Next Generation Eu, da 750 mld, perché il centrodestra "non è un partito unico". Lo spiega il capodelegazione della Lega nell'Aula, Marco Campomenosi, a margine dei lavori a Bruxelles.