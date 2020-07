Mes, Berlusconi: "Voterei sì anche con alleati contrari"

Fotogramma

Silvio Berlusconi voterebbe sì al Mes anche con gli alleati contrari e anche se il voto di di Forza Italia fosse necessario al Governo. Lo dice in un'intervista al Corsera. '''Certamente sì - sottolinea - anzi chiedo al presidente Conte di portare la questione a una determinazione parlamentare al più presto possibile. Ma il voto sul Mes è soltanto un voto sul Mes, non è un voto di fiducia al governo né l'atto di nascita di una maggioranza diversa. C'è una convergenza di vedute su un argomento specifico - e solo su questo - con parte della maggioranza e una divergenza con Lega e Cinque Stelle. Non ha alcun significato politico nazionale, questo deve essere chiaro. Da parte nostra è un atto di coerenza con la nostra visione dell'interesse nazionale, dell'Europa e del rapporto con l'Unione Europea''.