Reddito cittadinanza, Meloni: "Strapagano chi sta a casa a non fare nulla"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"C'è al governo gente che pretende che chi studia e si formi per anni sia sottopagato, e sia invece strapagato chi sta a casa a non fare niente, con il reddito di cittadinanza". Così Giorgia Meloni, parlando in piazza a Montecitorio, nel corso di una manifestazione dei consulenti del lavoro.

"Voi proponete una cabina di regia, di partecipare, gratuitamente, ma neanche vi rispondono, è una follia", ha detto ancora Meloni. "Questa nazione ha bisogno di persone che si rimbocchino le maniche", ha aggiunto rivolta ai professionisti che la applaudono.