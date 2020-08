Salvini: "Deputati prendono bonus? Sospensione subito"

Fotogramma

"Che un parlamentare chieda i 600 euro destinati alle Partite Iva in difficoltà è una vergogna. Che un decreto del governo lo permetta è una vergogna. Che l'Inps (che non ha ancora pagato la cassa integrazione a migliaia di lavoratori) abbia dato quei soldi è una vergogna. In qualunque Paese al mondo, tutti costoro si dimetterebbero". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, a proposito dei cinque deputati che hanno chiesto il bonus Inps. "Chiunque siano, immediata sospensione", ha aggiunto il leghista.