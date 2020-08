Ponte Morandi, Conte a Genova: "Continuiamo a chiedere giustizia"

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato in via Fillak nel quartiere di Certosa a Genova dove è iniziata la cerimonia di commemorazione per le 43 vittime del crollo del ponte Morandi, a due anni di distanza dal disastro del 14 agosto. Accolto dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e dal sindaco di Genova Marco Bucci, Conte ha osservato alcuni istanti di raccoglimento prima di entrare alla cerimonia che si svolge nella nuova Radura della Memoria dove sorgerà il memoriale dedicato alle vittime, progettato dall'architetto Stefano Boeri. La commemorazione è iniziata con la proiezione di un video che contiene con le foto, i volti e i nomi delle 43 vittime del disastro.