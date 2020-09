Covid, respinta proposta opposizioni di sentire Conte in Aula

Immagine di repertorio (Adnkronos)

E' stata respinta in Aula al Senato la proposta delle opposizioni di sentire il premier Giuseppe Conte. Oggi alle 16 nell'Aula del Senato si terranno infatti le comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid 19. Lega, Fdi e Fi hanno chiesto un cambio di programma dei lavori che però il voto dell'Assemblea ha respinto.

"Conte venga in Aula a dirci perché non ha ancora desecretato i verbali del Cts e deve spiegarci perché non ha preso misure repentine sul Coronavirus. In questo Paese sta succedendo un colpo di Stato", ha detto il senatore della Lega Massimiliano Romeo prendendo la parola al Senato dopo che il presidente del Senato Elisabetta Casellati ha annunciato il calendario dei lavori prima dell'inizio della discussione del Dl Semplificazioni.