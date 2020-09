Elezioni regionali, il pronostico di Cacciari

(Fotogramma)

"Le elezioni regionali non avranno conseguenze sul governo né sul Pd, con buona pace di chi sta facendo fronde. Se la Toscana conferma la maggioranza di centrosinistra, le altre regioni sono sostanzialmente indifferenti". Sono le parole di Massimo Cacciari, a Otto e Mezzo su La7, in vista delle elezioni regionali. Cacciari si sofferma anche sulla gestione dell’emergenza coronavirus. "Un nuovo lockdown sarebbe l’assoluto disastro. Dobbiamo allacciare le cinture, non possiamo bere durante la guida, dobbiamo rispettare le regole. Ci sono una serie di regole, non c’è niente da fare. Mi auguro che il lockdown abbia insegnato qualcosa, altrimenti è un disastro. Spero si sia imparato che bisogna intervenire tempestivamente, anche per settori", aggiunge.