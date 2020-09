Saviano-Cerasa, duello su alleanza Pd-M5S

(Fotogramma)

'Duello' social tra Roberto Saviano e Claudio Cerasa. Tema, l'alleanza tra i dem e il M5S. Lo scrittore replica al direttore del Foglio, che oggi ricorda come Saviano in passato abbia firmato appelli a favore di una alleanza tra il Pd e i grillini. "Caro Claudio Cerasa, approfondire è la prima regola per chi fa informazione: mai firmato appelli di unità Pd-M5S, anzi... Perché scrive queste fesserie?", affonda Saviano su twitter. "Il primo passo per il riformismo -rimarca- è conoscere la realtà, non manipolarla. So che NON rimedierà".

La replica di Cerasa non si fa attendere: "Sicuro 'mai'? Il primo passo del riformismo, caro Saviano, è avere memoria delle cose che si fanno in passato (anche degli errori!). Nel 2013, c'era un Saviano che firmava appelli per invitare il Pd ad allearsi con il M5S. Ricorda? Un caro saluto e grazie", chiude Cerasa allegando le pagine di La Repubblica del 2013 con gli appelli per un 'governo del cambiamento'. Graffiante la controreplica di Saviano: "Sì sono sicuro. Mai. Prima di postare ritagli di giornale, li legga e (magari) li capisca".

"Evidentemente Saviano - risponde ancora Cerasa - ha un omonimo che scrive libri, collabora con Rep. e firma appelli a sua insaputa. Al posto suo lo denuncerei per plagio e chiederei a Repubblica di eliminare i link. Se li legga e (magari) li capisca". "Quindi, nel 2013 - ribatte Saviano - quell'appello per un governo di alto profilo era a sostegno di un accordo di governo tra Pd e M5S da realizzarsi nel 2019 per fermare l'ascesa di Salvini? Lei ci ha letto questo?". Chiude la 'tenzone', Cerasa: "Dunque è vero: ha firmato in passato appelli per un governo Pd-M5s, come scritto dal Foglio! Mi fa piacere abbia ritrovato la memoria. Un caro saluto e buona giornata".