Lega, raccolta firme per 'bocciare' Azzolina

foto Palazzo Chigi

Oggi e domani mobilitazione della Lega '1.000 piazze per la scuola'. Sarà possibile firmare presso i gazebo organizzati dalla Lega il modulo 'Azzolina bocciata' per dare maggior forza alla mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell’istruzione che sarà presentata in Senato la prossima settimana. L’altro modulo 'processate anche me' invece è per esprimere solidarietà e sostegno a Matteo Salvini in vista del processo che si apre a Catania il prossimo 3 ottobre dove rischia fino a 15 anni di carcere per aver difeso i confini dell’Italia e stroncato il business dell’immigrazione clandestina quando era ministro dell’Interno. Si può aderire a entrambe le iniziative anche firmando online sul sito legaonline.it. Ne dà notizia la Lega in una nota.