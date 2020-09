Regionali, Meloni: "Fdi tra i pochi senza impresentabili"

Fotogramma

"Fdi non è stata coinvolta nella lista" degli impresentabili, "non ci sono esponenti di Fdi e ne sono contenta. Siamo uno dei pochi partiti che non hanno impresentabili". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, ospite di 'Stasera Italia' su Rete 4.

"Non immagino le dimissioni dell'attuale governo" in caso di esito negativo delle regionali per le forze di maggioranza, "ma penso che una riflessione da parte del Presidente della Repubblica potrebbe esserci", ha aggiunto Meloni.