Regionali, Rollandin: "Io impresentabile? Non commento"

Fotogramma /Ipa

Nessun commento da Augusto Rollandin, fondatore del movimento ‘Pour l’autonomia -Per l’autonomia’ candidato presidente alle prossime elezioni regionali in Valle d’Aosta e ritenuto ‘impresentabile’ per la commissione parlamentare Antimafia. Interpellato dall’Adnkronos che gli chiedeva un commento, Rollandin, per sei volte alla guida della Regione, si è limitato a rispondere "preferisco di no".