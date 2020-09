Emiliano: "Non è primo giorno d'autunno, è ancora primavera"

Fotogramma

"In Puglia oggi non è il primo giorno di autunno. È ancora primavera! Sento tutta la gioia e la responsabilità di questo voto, della fiducia che mi avete rinnovato. Grazie, per me oggi vince la Puglia tutta intera". Lo scrive su twitter il governatore uscente della Puglia, Michele Emiliano, in testa sul candidato di centrodestra Raffaele Fitto.

"Ho avuto paura di perdere perché avevo davanti un avversario bravo, competente e capace di fare la campagna elettorale", ha detto ancora Emiliano. "Voglio ringraziare tutto il popolo pugliese perché hanno dato una straordinaria prova di democrazia, abbiamo fatto una campagna elettorale casa per casa, strada per strada e abbiamo cercato di spiegare a tutti perché era necessario salvare il processo politico che ha fatto grande la Puglia", ha aggiunto.

"Qui non ha vinto nessuno da solo, abbiamo vinto tutti insieme. Abbiamo dimostrato all’Italia che la Puglia c’è, la Puglia ce la fa. Qui è ancora primavera pugliese, una primavera che appartiene a tutti", ha proseguito. E alla domanda se avesse qualcosa da dire a Renzi, Emiliano ha risposto: "Sinceramente non ho nulla da dire".

"Sono certo - spiega ancora - che tantissimi pugliesi che avrebbero votato M5S hanno preferito il voto utile, siamo consapevoli e cercheremo di comportarci di conseguenza. Momenti in cui ci siamo sentiti in gravissimo isolamento ma abbiamo dato il meglio".