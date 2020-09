Regionali Veneto, Zan: "Sconfitta pesante, bisogna interrogarsi"

Fotogramma

"Questa è una sconfitta pesante. Il centrosinistra si deve interrogare sul prossima programma per il Veneto. Certo, il Covid-19 ha fatto sì che Zaia fosse protagonista assoluto, con la campagna elettorale gestita in modo impari, ma nel prossimo futuro sarà importante che il centrosinistra rinnovi la classe dirigente". Così il parlamentare Alessandro Zan commenta all'Adnkronos i primi risultati delle regionali in Veneto.