Salvini: "Ripensamento nel centrodestra dopo ko Campania e Puglia"

Fotogramma

"Un ripensamento nel centrodestra sull'offerta" politica "che abbiamo fatto ai pugliesi e ai campani va fatto". Lo dice Matteo Salvini, intervistato al Tg1 - Speciale Elezioni, dopo il ko di Caldoro in Campania e Fitto in Puglia.

"Io ho perso? Ieri avevamo 46 consiglieri regionali, oggi 70, ne abbiamo 24 in più come Lega dalla Valle d'Aosta alla Puglia", continua Salvini, che aggiunge: "Io non gioco mai per perdere, se votano sette regioni corro per vincerne sette", spiega a chi gli chiede se la sua previsione del 7 a 0 era azzardata. "Le Marche - ricorda - per la prima volta passano al centrodestra".