Scuola, Azzolina: "Data confermata, primo concorso il 22 ottobre"

(Fotogramma)

"Data confermata, il primo concorso parte il 22 ottobre ed è il concorso straordinario per chi ha maturato 36 mesi di servizio, poi seguiranno gli altri due concorsi ordinari per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado per cui abbiamo ricevuto 500mila domande". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina che questa mattina insieme al premier Giuseppe Conte ha visitato una scuola a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta.

"So che i sindacati si sono lamentati del concorso - ha aggiunto Azzolina - ma c’è un principio costituzionale che va rispettato e le richieste delle famiglie di avere insegnanti preparati sono legittime, perché qui parliamo del futuro del nostro Paese. Più noi formiamo studenti e studentesse preparati, più l’Italia ne avrà da guadagnare nei prossimi anni".

"I concorsi non possono essere l’eccezione in questo Paese, devono essere la regola - ha aggiunto Azzolina - I concorsi vanno fatti ogni 2 anni e vanno programmati. Noi dobbiamo sapere quanta gente andrà in pensione da qui ai prossimi 10 anni e dobbiamo programmare come si fa in tutti gli altri Paesi. Le famiglie ci chiedono insegnanti più preparati, il concorso è previsto dalla Costituzione e noi vogliamo assumere i precari, bravi, in gamba e preparati, e ce ne sono tantissimi".