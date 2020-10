Covid, Boldrini negativa a test: "Doveroso sottoporsi a ogni controllo"

(Fotogramma)

"Su indicazione della Camera ho fatto anche io il tampone, dopo che il Sottosegretario Merlo era risultato positivo al Covid. Nonostante io non abbia avuto alcun tipo di contatto con lui, tantomeno stretto, in questi casi è doveroso sottoporsi a tutti i possibili riscontri per tutelare la propria salute e quella degli altri. Sono sollevata dall'aver appreso l'esito negativo di entrambi i tamponi, quello faringeo e quello nasale, a cui mi sono sottoposta". Lo dice all'Adnkronos la deputata Pd, ex presidente della Camera, Laura Boldrini.