Conte: "Distanza anche in famiglia"

Fotogramma

"Unica eccezione" all'obbligo dell'uso della mascherina è "per le abitazioni private. Però mi permettete di fare una forte raccomandazione a tutti: attenti in famiglia, se ci sono persone anziane proteggiamole, se riceviamo amici e conoscenti stiamo attenti perché sono quelle le occasioni in cui più si diffonde il contagio". Lo ha detto ieri il premier Giuseppe Conte, al termine del Cdm parlando della stretta sulle mascherine.

"Sulla abitazioni private faccio una forte raccomandazione", ha detto ancora il premier, che ha aggiunto: "E' sacrosanto che lo Stato non entri nelle abitazioni private" anche perché non sarebbero possibili le sanzioni, "di qui la mia forte raccomandazione" a mantenere le regole in famiglia anche quella della distanza. "Ma ancora più importante è la reazione, lo spirito, il senso di un destino comune della comunità nazionale", ha rimarcato il premier.