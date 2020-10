Conte spinge l'accordo sul bilancio Ue

Il negoziato in corso tra Parlamento Europeo e Consiglio sull'Mff 2021-27, il Quadro finanziario pluriennale dell'Ue, legato a doppio filo al Recovery Plan, va chiuso "al più presto" e ci sono margini "tecnici" per venire incontro alle richieste dell'Aula sul finanziamento dei programmi 'bandiera' come Erasmus e Horizon, che finanzia la ricerca. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rientrando in hotel nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, nel centro di Bruxelles, dopo la prima giornata del Consiglio Europeo.

