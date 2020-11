Calabria, Sardine: "Nominare Gino Strada commissario Sanità"

(Fotogramma/Ipa)

"Un'azione forte e coraggiosa che segni un cambio di passo per la Calabria. Il governo Conte 2 deve dare un segnale netto di rottura con il passato. Noi chiediamo Gino Strada commissario subito. Non possiamo più perdere tempo". E' quanto si legge in una nota delle 'Sardine'. "La situazione, grave in cui sosta la Calabria non può essere risolta con 'Nomi' di servizio. Serve competenza e coraggio", concludono.