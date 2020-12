Boccia: "A metà gennaio al via i vaccini in Italia"

(Afp)

C'è una data per iniziare a vaccinare italiani? ''Inizieremo insieme in tutta Europa. Sicuramente inizieremo ''a vaccinare a metà gennaio, abbiamo anticipato", ha risposto il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite di 'Di Martedì'. "Domani - ha assicurato - chiudiamo l'accordo, da metà gennaio si parte, la data esatta sarà decisa in sede europea''.

''Domani mattina c'è una riunione con le Regioni e chiudiamo il piano vaccini, c'è stato un lavoro duro e faticoso, siamo pronti e siamo tra i primi. Poi discuteremo anche delle misure restrittive'' per Natale. "Penso che sia utile e necessario restringere ancora di più durante le festività. Questa è la posizione che viene fuori dal Cts, verrà fuori anche dalle Regioni e ce lo chiedono anche i Comuni".

''Ritengo che dalle giornate prefestive fino al 6-7 gennaio è più utile chiudere per tutti. Vogliamo chiudere il più possibile. La mia posizione - conclude Boccia - e quella di Speranza sono note, vogliamo condividerle con le Regioni''.