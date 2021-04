Filograna (Autonomi e p. Iva), "oggi in piazza, governo ci sostenga"

Spose, sciatori, ristoratori, togati, tatuatori e attori, con un ospite d'eccezione come Sandra Milo. Il mondo degli autonomi e delle partite iva è sceso in piazza del Popolo, a Roma, in tante forme diverse, per far sentire la propria voce attraverso le parole dei rappresentati del Movimento, venuti da tutta Italia per incontrarsi. Il presidente Eugenio Filograna, prendendo il microfono, spiega che l'obiettivo a breve termine, che si vuole raggiungere attraverso la manifestazione, è quello di ''attirare l'attenzione del governo sulla necessità di una maggiore attenzione verso gli autonomi e le partite iva''.

Prima di lui, allo stesso microfono, si sono alternati i rappresentati territoriali delle diverse categorie, per esporre le mille difficoltà che stanno affrontando a più di un anno. A partire dal settore della montagna, ''sostenendo in particolare i lavoratori e le aziende'' che sono arrivati dalla Valle d'Aosta, dal Trentino e dall'Abruzzo.

In piazza, spiega Filograna, ci sono commercianti, professionisti, pescatori, agenti di commercio e infermieri, dottori commercialisti e notai, che chiedono ristori pari all'80% dei mancati ricavi, per ogni mese e non solo una volta.

Diverse sono state le 'attrazioni' della manifestazione, tra cui una sposa, in rappresentanza del comparto legato ai matrimoni. Ma anche uno sciatore in rappresentanza della montagna, 'vestito' solo di scarponi, occhiali da sci, slip e maglietta. Il mondo della ristorazione, invece, decide di scendere in campo con uno stand dove vengono preparati panini da distribuire ai manifestanti, insieme a cioccolatini altri dolci.

Fuori dai 'recinti' di piazza del Popolo ci sono alcune macchine della polizia (poche) e all'interno della piazza 3 motociclette dei carabinieri, a dimostrazione che l'evento si svolge in assoluta tranquillità. Dopo gli incidenti che si sono verificati nel corso dell'ultima manifestazione i timori di possibili infiltrazioni hanno spinto gli organizzatori a chiedere la presenza delle forze dell'ordine, che per fortuna sono rimaste a guardare a distanza l'evento.

La manifestazione di oggi rappresenta un primo passo, che proseguirà nei prossimi mesi e anni, con la presentazione di liste elettorali a partire dalle prossime amministrative perché, spiega Filograna, ''siamo un movimento politico che rappresenta tutti gli autonomi e le partite Iva''. ''Siamo un unico corpo sociale''.