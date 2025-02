Banca Ifis archivia il 2024 con un utile netto consolidato di pertinenza pari a 161,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 160,1 milioni del 2023. Il risultato porta a 463 milioni di euro gli utili cumulati del triennio 2022-24, superiori del 12% rispetto agli obiettivi delineati nel Piano Industriale D.O.E.S. Sui risultati del 2024, spiega l'istituto, ha influito positivamente l’andamento del business commerciale e del settore Npl, oltre che l’attività del comparto finanza proprietaria. Nel triennio gli utili cumulati sono pari a 463 milioni di euro, +12% rispetto agli obiettivi previsti dal piano industriale 2022-24.

Il margine di intermediazione si attesta a 699,2 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto ai 704,6 milioni di euro del 2023, beneficia della crescita del settore commercial & corporate banking (+2,0%, pari a 6,8 milioni di euro, rispetto al 2023), del positivo contributo del settore Npl (+0,6%, pari a 1,7 milioni di euro, rispetto al 2023), nonché dell’incremento dei risultati derivanti dall’attività del comparto Finanza proprietaria (+57%, pari a 35,1 milioni di euro, rispetto al 2023). Tali valori compensano l’aumento del costo della raccolta. Il costo del credito è pari a 37,7 milioni di euro, rispetto ai 52,4 milioni di euro del 2023, a conferma della prudente gestione del rischio di credito degli ultimi trimestri.

I costi operativi, pari a 406,9 milioni di euro (+3,1% rispetto ai 394,6 milioni di euro del 2023), aumentano per le maggiori spese del personale (169,9 milioni di euro rispetto a 163,8 milioni di euro del 2023), principalmente per la crescita del numero di dipendenti e del rinnovato Ccnl oltre che per le maggiori altre spese amministrative (247,5 milioni di euro rispetto a 238,2 milioni di euro del 2023). Tali incrementi riflettono anche l’integrazione di Revalea. La posizione di liquidità al 31 dicembre 2024 è pari a circa 1,4 miliardi di euro di riserve e attivi liberi finanziabili in Bce (Lcr superiore al 700%). Il Cet1 è pari a 16,10% (14,87% al 31 dicembre 2023) e il Tcr è pari a 18,11% (17,44% al 31 dicembre 2023), calcolati includendo l’utile generato nel 2024 al netto del dividendo maturato. Il dato di Cet1 risulta superiore di 100 punti base all’obiettivo di Piano Industriale pari al 15,10%.