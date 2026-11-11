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Bper, collocato bond At1 per 500 mln, ordini superiori a 4 mld, 8 volte offerta

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11 novembre 2026 | 09.03
Cristina Armeni
LETTURA: 1 minuti

Bper Banca ha concluso con successo il collocamento di una emissione obbligazionaria Additional Tier 1 con durata perpetua, richiamabile il 17 novembre 2032 e, successivamente, a ogni data di pagamento cedola, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.

I Titoli sono stati collocati alla pari con cedola fissa, pagabile semestralmente, pari al 6,625% fino alla First Reset Date. Qualora la Banca decidesse di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni, rilevato alla First Reset Date, aumentato del reset spread di 347,1bps. L’emissione ha registrato un interesse senza precedenti raggiungendo, in corso di esecuzione, una raccolta ordini, da parte di circa 270 investitori, pari a 4 miliardi di euro, massimo storico per la Banca per strumenti di questa tipologia. Lo fa sapere la banca in una nota.

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