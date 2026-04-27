L’assemblea dei soci di Delfin ha approvato a maggioranza l’acquisizione, da parte di Leonardo Maria Del Vecchio, delle quote detenute da Luca e Paola Del Vecchio, pari ciascuna al 12,5% del capitale. Leonardo Maria Del Vecchio salirà così al 37,5% di Delfin e diverrà il primo singolo azionista. Secondo quanto si apprende, si tratta di un'operazione da 10 miliardi, in larga parte sostenuta da finanziamenti bancari.