Niente spiaggia per Piazza Affari. Il listino milanese non si ferma per le ferie estive, con contrattazioni a tutto campo. I titoli più scambiati sul listino milanese risultato essere UniCredit e Intesa Sanpaolo. L’istituto con a capo Andrea Orcel ha registrato un volume di scambio totale di circa 6,3 milioni di azioni negli ultimi trenta giorni, con un prezzo per azione in aumento del 17,07%. Sono state più di 50 milioni le azioni scambiate di Intesa Sanpaolo, per un controvalore di 195 milioni di euro. Intesa ha effettuato anche un programma di buyback di azioni proprie per un volume di oltre 10 milioni di azioni a un prezzo medio di circa 4,90 euro per azione. Mese caldo anche per Bper Banca che è salita dell’11,92%, registrando una crescita del prezzo del titolo superiore al 70% nell’ultimo anno e consolidandosi come uno dei più scambiati sul listino milanese. Bene anche Banco Bpm, salito a luglio del 12,99%.

Raccomandazioni di buy anche per Enel, Prysmian e Saipem. La società guidata dall’ad Flavio Cattaneo ha raccolto 22 raccomandazioni di buy, seguita da Prysmian (18) e Saipem (17). A mantenere alti i livelli di scambio, i risultati del primo semestre di Enel, chiuso con ricavi superiori a 40 miliardi (+5,4% rispetto allo stesso periodo del 2024). Il cda ha approvato lo scorso 31 luglio l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie per un esborso complessivo fino a 1 miliardo di euro e un numero massimo di azioni in ogni caso non superiore a 495 milioni, equivalenti a circa il 4,87% del capitale sociale. Il Programma, che durerà dal 1° agosto fino a non oltre il 31 dicembre 2025, è volto a riconoscere agli azionisti una remunerazione aggiuntiva rispetto alla distribuzione dei dividendi per effetto dell’annullamento delle azioni proprie acquistate per tale finalità.

Un'estate dinamica quella di Piazza Affari, dettata da un contesto di mercato caratterizzato da segnali di ripresa e da una forte attenzione degli investitori, in attesa di settembre.