Forum economico Italia-Corea: al centro innovazione, tecnologie avanzate e transizione energetica

Lo scorso venerdì 12 giugno si è tenuto a Roma il Forum economico di alto livello tra Italia e Corea del Sud, organizzato in occasione della visita in Italia del Presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-Myung. Promosso con il contributo di ICE e il supporto di Confindustria, il Forum è stato aperto dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani e ha riunito rappresentanti istituzionali e imprenditoriali italiano e coreano, al fine di approfondire le prospettive di cooperazione economica e industriale tra i due Paesi in settori strategici ad alto contenuto tecnologico e innovativo. Presenti, tra gli altri, i vertici di gruppi industriali coreani come Samsung Electronics, Hyundai Motor Group, Korea Aerospace Industries, e quelli di aziende italiane quali Fincantieri, Eni-Enilive, Webuild, Thales Alenia Space Italia, Sparkle.Obiettivo il potenziamento degli scambi commerciali e degli investimenti nei settori strategici, tra cui semiconduttori, intelligenza artificiale, spazio, infrastrutture, energia e mobilità sostenibile, in coerenza con il nuovo Piano d’Azione 2026-2030, il documento che definisce una cornice di collaborazione tra Italia e Corea. La Corea del Sud, inclusa tra i Paesi focus dell’area Asia-Pacifico nel Piano per l’export verso mercati extra-UE ad alto potenziale, rappresenta infatti il terzo sbocco per le esportazioni italiane nella regione.

Il comunicato della Farnesina