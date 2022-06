Francesco Puglisi, Mondo Parrucche: “Cancro, conoscere e affrontare al meglio il trauma psicologico della caduta dei capelli”

Un servizio di consulenza ed assistenza completo sulla gestione dei capelli che affronta sia l’aspetto estetico che emozionale dalla rasatura alla ricrescita

Catania, 3 giugno 2022. Sulla caduta dei capelli a seguito di chemioterapia e sulla gestione della ricrescita c’è spesso confusione e incertezza, perché in ospedale raramente c’è chi spiega questi aspetti che giocano comunque un ruolo cruciale nel percorso che il paziente oncologico va ad affrontare.

Spesso ci si affida al sentito dire, alla frenesia del momento, alle soluzioni più rapide che portano a scegliere parrucche poco adatte alle proprie esigenze, con un conseguente senso di abbandono nella gestione tecnica ed emotiva di questi delicati passaggi.

“Il trauma psicologico correlato alla caduta dei capelli interessa tutti i pazienti oncologici, a prescindere dal sesso e dall’età, ma è evidente che a risentirne di più sono soprattutto le donne e i giovani”, introduce Francesco Puglisi, titolare del centro Mondo Parrucche di Catania. “Quando bellezza e femminilità vengono intaccate, l’identità della donna viene inevitabilmente compromessa e, oltre al dolore fisico e mentale, emergono insicurezza, disagio e rabbia per il proprio corpo violato nella sua essenza. Proprio per tale ragione, abbiamo predisposto un percorso volto alla rinascita personale, fornendo un servizio di accoglienza ed assistenza sulla gestione dei capelli che affronta ogni aspetto, sia estetico che emotivo. L’esperienza diretta e la ricerca ci hanno permesso di capire quali sono i vissuti e le reazioni che caratterizzano i pazienti oncologici nelle diverse fasi andando a coprire il gap nell’informazione. Affrontiamo la ‘malattia’ - prosegue - spiegando gli effetti collaterali dei trattamenti: cosa accadrà ai capelli e quando inizieranno a cadere, quando effettuare la rasatura, quale parrucca è più idonea e come personalizzarla, fino al momento della ricrescita naturale, così da garantire una piena consapevolezza della sfida che si va ad affrontare”.

Mondo Parrucche di Catania nel corso degli anni è andata sempre più affinando tecniche e prodotti volti a fornire parrucche professionali ipoallergeniche e certificate CE per intraprendere al meglio e, ove possibile risolvere, problematiche di tipo estetico migliorando la qualità della vita dei pazienti oncologici.

“La consulenza risulta essere l’elemento fondante per superare preoccupazioni e disagi che vanno ben oltre il piano fisico”, prosegue Puglisi. “Il cancro irrompe improvviso e inaspettato travolgendo l’esistenza delle persone che, nella confusione e nella disperazione, non hanno la lucidità per reagire al meglio. Il nostro obiettivo è quello di ascoltare, informare e assistere i pazienti oncologici promuovendo il loro benessere, prima, durante e dopo la chemioterapia. Ci prendiamo cura della persona rispondendo ad ogni dubbio ed esigenza pratica anche dopo l’acquisto, per una piega, uno shampoo e per scambiare due chiacchiere”.

Le parrucche oncologiche di Mondo Parrucche non sono accessori ma vere e proprie ‘terapie psicologiche’, in grado di portare le donne a ritrovare la propria identità. Oltre centoventi modelli tra cui scegliere, in capelli veri o sintetici: parrucche corte, medie, lunghe, con capello riccio, liscio, mosso, mechato, brizzolato.

“Il nostro servizio non si limita alla vendita”, ribadisce Pugisi. “Il concetto di vicinanza è la nostra mission, ogni qual volta la persona ne ha bisogno forniamo gratuitamente tutta l'assistenza che la parrucca necessita: pulizia, colore, taglio, per rendere sempre perfetto e rinnovato il proprio look. Affrontare le cure con un approccio più sereno al proprio aspetto fisico con le adeguate conoscenze, predispone la donna ad un approccio più fiducioso nei confronti della prova che sta attraversando. A tal proposito voglio menzionare la preziosa partnership con ChemioWorld e Oltre lo Specchio, due community online create da donne meravigliose che affrontano i temi del tumore e della chemioterapia sotto ogni aspetto, grazie al supporto di esperti professionisti in psicologia, farmacia, alimentazione, estetica e fitness”.

https://www.mondoparrucche.it

https://chemioworld.com

https://www.oltrelospecchioita.it