Giorgia Meloni riceve il Presidente del Consiglio europeo

22 settembre 2025 | 13.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Premier Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, impegnato nel suo tour istituzionale nelle capitali europee per incontrare i leader degli Stati membri dell’Unione. L’incontro è stato occasione per approfondire i principali dossier internazionali con focus particolari sulla situazione in Ucraina, in Medioriente e sul tema dei migranti. In particolare, i due leader hanno confermato la comune volontà di proseguire nello sforzo per giungere a una pace giusta e duratura in Ucraina, oltre che sostenere l’obiettivo di rafforzamento della capacità di difesa dell’UE. Meloni e Costa, inoltre, hanno discusso delle priorità dell’agenda dell’Unione europea in vista dei prossimi vertici ovvero il Consiglio europeo informale e il Vertice della Comunità Politica Europea in programma a Copenaghen i primi di ottobre.

Il comunicato del Governo

