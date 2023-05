Giornata del sollievo, l'appello 'accelerare su rete cure palliative'

Domenica 28 maggio si celebrerà la 22esima Giornata nazionale del sollievo, istituita il 24 maggio 2001, con direttiva del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Salute pro tempore, Umberto Veronesi, per "promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale". Da allora sono stati fatti dei passi in avanti come la legge 28 del 2010, che doveva garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, ma non sempre è applicata in tutte le Regioni e in tutte le Asl. La Fondazione 'Gigi Ghirotti' onlus, tra i promotori della Giornata, lancia un appello alle istituzioni per accelerare sulle reti di cure palliative. E al ministero della Salute chiede, "in ottemperanza alla Legge 38 del 2010, di inviare il Rapporto annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa. L’ultima pubblicazione risale al gennaio 2019".

"In tutti gli atti aziendali delle aziende sanitarie locali sia puntualmente inserita e definita la rete delle cure palliative - rimarca la Fondazione - La creazione e il funzionamento della rete di cure palliative rientri tra gli obiettivi di ciascun direttore generale di Asl; vengano avviate campagne di sensibilizzazione su scala nazionale sul dolore cronico e sulle cure palliative rivolte alla popolazione".