Governo, Delrio: "Crisi al buio errore grave"

"Questo è il giorno della chiarezza e della trasparenza: come democratici italiani rinnoveremo a lei e al governo la nostra fiducia, senza dubbio. La scelta di aprire una crisi al buio è un errore grave ed è incomprensibile per i cittadini". Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, intervenendo in Aula a Montecitorio. Rivolgendosi al presidente di Iv, Ettore Rosato, Delrio ha rimarcato come la crisi "interrompe il dialogo e il rilancio dell'azione di governo che insieme le forze di maggioranza avevano deciso".

"Abbiamo bisogno di un governo ambizioso che sappia sciogliere i nodi e le difficoltà incontrate fino a qui, per questo chiediamo un nuovo patto di legislatura che sappia indicare le priorità - ha sottolineato Delrio - E' il tempo di affrontare questo patto di legislatura: lei ha detto che lo faremo presto, noi abbiamo fiducia che sarà così perché il Paese non può aspettare".

E "sulla centralità del Parlamento, grazie di aver detto che voltiamo pagina. Noi ci siamo e lavoreremo al suo fianco".