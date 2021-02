Governo, Luxuria: "Non sarei perfetta come Ministra della Transizione?"

(Adnkronos)

"Scusate ma non sarei perfetta io come Ministra della Transizione?". Scherza così Vladimir Luxuria su Twitter, dopo l'annuncio dell'inserimento del ministero per la transizione ecologica nell'agenda di governo.

Il superministro green, come chiesto dal Movimento 5 Stelle, infatti ci sarà. La conferma è arrivata tramite i rappresentanti del Wwf nelle dichiarazioni seguite alle consultazioni di oggi con il premier incaricato Mario Draghi.