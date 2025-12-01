circle x black
Il Ministro della Difesa in visita ufficiale in Portogallo e in Francia

01 dicembre 2025 | 14.31
Redazione Adnkronos
Una settimana intensa di incontri istituzionali per il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che si è recato in visita ufficiale dapprima in Portogallo e, successivamente in Francia. A Lisbona il Ministro ha incontrato il suo omologo portoghese, Nuno Melo per approfondire il tema della cooperazione in ambito di industria della difesa con focus specifici sui comparti elettronico, navale, aeronautico e spaziale. “Con la firma di una lettera di intenti, inizia oggi un percorso che rappresenta una visione comune per il futuro basata sullo scambio di esperienze in molteplici settori. Una cooperazione strutturata che può aprire opportunità ulteriori sia in ambito UE che in Africa e Sudamerica”, ha dichiarato Crosetto. Nella successiva visita ufficiale in Francia, il Ministro della Difesa ha avuto un colloquio con il Primo Ministro francese, Sebastien Lecornu e, in seguito, con la sua omologa, Catherine Vautrin. “Abbiamo discusso di interoperabilità delle rispettive difese anche dei settori emergenti quali spazio, underwater, difesa aerea integrata, contrasto alla guerra ibrida. Inoltre, abbiamo ribadito l’impegno congiunto di Italia e Francia nel promuovere la pace e la stabilità internazionale con focus particolari sulle principali aree di crisi e di guerra”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
cooperazione industria della difesa Portogallo Francia interoperabilità pace e stabilità internazionale
