Il Ministro Tajani al Senato per il question time

Giovedì 23 aprile il Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani è intervenuto in Senato per rispondere ad alcune interrogazioni parlamentari: la prima sulle misure per rafforzare la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali presentata da Forza Italia; la seconda, presentata dai Senatori del M5S, sulla posizione dell’Esecutivo con riferimento alla sospensione dell’accordo tra Ue e Israele. Sul tema della prima interrogazione, Tajani ha dichiarato che il Governo ha varato un primo pacchetto di misure a sostegno dell’export con finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto fino al 30% e maggiori garanzie per l’accesso al credito. “La sicurezza delle rotte commerciali è cruciale, per questo il nostro impegno per la libera navigazione è massimo con la partecipazione alle missioni navali europee tra Mar Rosso, Oceano Indiano e Mediterraneo. Siamo pronti a fare la nostra parte anche per Hormuz qualora vi sia una tregua stabile”, ha detto il Ministro. “Parallelamente prosegue la strategia di diversificazione dei mercati grazie al Piano per l’Export che ha portato negli ultimi 12 mesi a una crescita del 3,3% delle esportazioni. Dalla Cina agli USA fino all’Africa si moltiplicano i forum internazionali per sostenere il made in Italy, mentre sul fronte europeo l’attenzione cresce sui corridoi logistici e sugli accordi di libero scambio”, ha aggiunto il Capo della Farnesina. Sul tema dei rapporti tra Ue e Israele, il Ministro Tajani ha risposto ricordando che “sulla Cisgiordania ogni ipotesi di annessione da parte di Israele è inaccettabile perché pregiudica la soluzione di due Stati. Inoltre, con alcuni partner europei stiamo valutando l’ipotesi di restrizione alle importazioni di beni prodotti nei territori occupati della Cisgiordania”. In quanto al memorandum bilaterale Italia-Israele in materia di cooperazione militare e agli accordi Ue/Israele, Tajani ha detto: “Abbiamo temporaneamente sospeso il rinnovo in coerenza con la gravità della situazione, mentre sull’accordo di associazione tra Ue e Israele il Consiglio degli Affari esteri ha deciso di accantonare la proposta di sospensione, una decisione condivisa con i nostri partner”.

Interrogazione su competività imprese italiane

Interrogazione su sospensione accordo Italia-Israele

Risposta Ministro Tajani su competività imprese italiane

Risposta Ministro Tajani su sospensione accordo Italia-Israele