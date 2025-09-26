circle x black
2º Trofeo I PAR VERI, ReputationUP main sponsor del torneo di Golf solidale

Il torneo benefico si terrà domenica 28 settembre 2025 presso il Ca’ della Nave Golf Club, Martellago (Venezia), a favore dell’Associazione ViViAuTiSmo OdV.
26 settembre 2025 | 11.40
Venezia, 26 Settembre 2025. ReputationUP, azienda internazionale leader nella gestione della reputazione online, annuncia con orgoglio la sua partecipazione come main sponsor al 2º Trofeo I PAR VERI, un torneo benefico di golf che unisce sport, solidarietà e inclusione.

L’appuntamento è fissato per domenica 28 settembre 2025 presso il prestigioso Ca’ della Nave Golf Club di Martellago (Venezia) e sarà dedicato alla raccolta fondi a sostegno dell’Associazione ViViAuTiSmo OdV, impegnata nell’inclusione delle persone con autismo.

“Sostenere iniziative come questa fa parte della nostra visione aziendale: crediamo che lo sport e la solidarietà siano motori di unione e valori condivisi che meritano tutto il nostro supporto”, ha dichiarato Andrea Baggio, CEO di ReputationUP.

Il torneo, giunto alla sua seconda edizione, si disputerà con formula 18 buche Stableford suddivisa in tre categorie e prevede premi speciali per le competizioni Nearest e Driving Contest. La giornata comprenderà anche colazione, pranzo, premiazioni, lotteria solidale e un DJ set per concludere l’evento in un clima di festa e comunità.

I giocatori riceveranno un pacco gara esclusivo, che includerà una borsa commemorativa e prodotti omaggio, a testimonianza dell’impegno degli sponsor per il successo del torneo.

Con questa collaborazione, ReputationUP conferma il proprio ruolo di azienda che non solo protegge e gestisce la reputazione di privati e organizzazioni a livello globale, ma che si impegna attivamente in progetti sociali capaci di generare un impatto positivo nella società.

Dettagli dell’evento:

  1. Data: domenica 28 settembre 2025
  2. Luogo: Ca’ della Nave Golf Club, Martellago (Venezia)
  3. Causa benefica: Associazione ViViAuTiSmo OdV

Per maggiori informazioni

ReputationUP è l’azienda leader nella reputazione digitale e nella gestione delle crisi, con presenza in oltre 25 paesi. La sua missione è proteggere, recuperare e valorizzare l’immagine di aziende, istituzioni e privati, offrendo soluzioni complete in un mondo sempre più esposto all’opinione pubblica e all’ambiente digitale.

Contatti:
Immediapress
Sito web: https://reputationup.com/it/

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

