Al via Search Tech: il 4 e 5 dicembre appuntamento con l’evento internazionale di riferimento per la search, tra SEO Avanzata ed AI

Appuntamento il 4 e 5 dicembre, presso il Centro San Domenico di Bologna, con Search Tech, tra gli eventi di formazione più rilevanti dedicati alla Search, che ha negli anni acquisito attenzione e riconoscimento a livello internazionale, affermandosi come riferimento per il settore. Oggi cambia il nome, ma non la sua identità: Search Tech raccoglie l’eredità del Convegno GT e del Search Marketing Connect, proseguendo una storia che da quasi vent’anni riunisce professionisti, appassionati e innovatori della Search Technology.

Bologna, 3 dicembre 2025

Dopo quasi vent’anni di storia, evolvendo dal Convegno Nazionale Forum GT del 2006 al Search Marketing Connect, l’evento SEO più longevo d’Europa si rinnova e diventa Search Tech. Il 4 e 5 dicembre, la community si dà appuntamento a Bologna, presso il Centro San Domenico, per due giorni di formazione dove tecnologia, AI e innovazione si incontrano per esplorare il futuro della ricerca online.

Search Tech rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso ventennale che ha accompagnato la crescita della community e del settore. Cambia il nome e il sito — https://www.search-tech.it — ma lo spirito rimane lo stesso, con un focus su specializzazione avanzata, innovazione tecnologica e applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nei motori di ricerca.

L’edizione 2025 si sviluppa su due giorni di approfondimenti, con una sala verticale al giorno e contenuti esclusivi pensati per chi vuole rimanere all’avanguardia nel mondo della Search Technology. Sistrix è Premium Sponsor, Visit Emilia-Romagna Main Partner e auting Mobility Partner.

Il programma dell’evento | L’appuntamento avrà luogo presso il Centro San Domenico a Bologna e prevede un programma formativo che permetterà a professionisti e appassionati di celebrare l’evoluzione della community, aggiornarsi e creare nuove connessioni.

Giorgio Taverniti ha selezionato una commissione didattica di esperti e speaker tra i quali Gianluca Fiorelli, Alessio Pomaro e Martin Splitt, e ancora Enrico Altavilla, Mariachiara Marsella e Federica Brancale, che ogni giorno operano in digital agency, realtà tech e brand, contribuendo all’innovazione nei motori di ricerca e nei sistemi AI. Titoli come “La local SEO ai tempi dell’AI” o “Local to Global: scalare i contenuti di valore nei mercati internazionali” e ancora “Clustering a 4 livelli per dominare SERP e AI Search”, dimostrano come le tematiche trattate saranno varie, ricche di contenuto e di forte attualità.

Nell’ambito di Search Tech, il 4 dicembre ai Search On Studios si terrà il Digital Marketing Meetup powered by Sistrix, Premium Sponsor dell’edizione: un evento su prenotazione con panel di alto livello per approfondire SEO e AI insieme a esperti come Giorgio Taverniti ed Elisa Paesante, seguito da sessioni di networking e aperitivo finale.

Infine, la sera del 4 dicembre, si svolgerà la tradizionale Cena di Search Tech, un’occasione di convivialità per celebrare la community SEO più longeva d'Europa: un momento organizzato da Search On nel ristorante il Saraceno a Bologna.

Search On Media Group - Humans Leading Innovation Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Event Agency - che organizza il WMF e altri eventi proprietari e per clienti - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

