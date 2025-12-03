circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

Al via Search Tech: il 4 e 5 dicembre appuntamento con l’evento internazionale di riferimento per la search, tra SEO Avanzata ed AI

search_tech_dicembre2025
search_tech_dicembre2025
03 dicembre 2025 | 13.42
LETTURA: 3 minuti

Appuntamento il 4 e 5 dicembre, presso il Centro San Domenico di Bologna, con Search Tech, tra gli eventi di formazione più rilevanti dedicati alla Search, che ha negli anni acquisito attenzione e riconoscimento a livello internazionale, affermandosi come riferimento per il settore. Oggi cambia il nome, ma non la sua identità: Search Tech raccoglie l’eredità del Convegno GT e del Search Marketing Connect, proseguendo una storia che da quasi vent’anni riunisce professionisti, appassionati e innovatori della Search Technology.

Bologna, 3 dicembre 2025

Dopo quasi vent’anni di storia, evolvendo dal Convegno Nazionale Forum GT del 2006 al Search Marketing Connect, l’evento SEO più longevo d’Europa si rinnova e diventa Search Tech. Il 4 e 5 dicembre, la community si dà appuntamento a Bologna, presso il Centro San Domenico, per due giorni di formazione dove tecnologia, AI e innovazione si incontrano per esplorare il futuro della ricerca online.

Search Tech rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso ventennale che ha accompagnato la crescita della community e del settore. Cambia il nome e il sito — https://www.search-tech.it — ma lo spirito rimane lo stesso, con un focus su specializzazione avanzata, innovazione tecnologica e applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nei motori di ricerca.

L’edizione 2025 si sviluppa su due giorni di approfondimenti, con una sala verticale al giorno e contenuti esclusivi pensati per chi vuole rimanere all’avanguardia nel mondo della Search Technology. Sistrix è Premium Sponsor, Visit Emilia-Romagna Main Partner e auting Mobility Partner.

Il programma dell’evento | L’appuntamento avrà luogo presso il Centro San Domenico a Bologna e prevede un programma formativo che permetterà a professionisti e appassionati di celebrare l’evoluzione della community, aggiornarsi e creare nuove connessioni.

Giorgio Taverniti ha selezionato una commissione didattica di esperti e speaker tra i quali Gianluca Fiorelli, Alessio Pomaro e Martin Splitt, e ancora Enrico Altavilla, Mariachiara Marsella e Federica Brancale, che ogni giorno operano in digital agency, realtà tech e brand, contribuendo all’innovazione nei motori di ricerca e nei sistemi AI. Titoli come “La local SEO ai tempi dell’AI” o “Local to Global: scalare i contenuti di valore nei mercati internazionali” e ancora “Clustering a 4 livelli per dominare SERP e AI Search”, dimostrano come le tematiche trattate saranno varie, ricche di contenuto e di forte attualità.

Nell’ambito di Search Tech, il 4 dicembre ai Search On Studios si terrà il Digital Marketing Meetup powered by Sistrix, Premium Sponsor dell’edizione: un evento su prenotazione con panel di alto livello per approfondire SEO e AI insieme a esperti come Giorgio Taverniti ed Elisa Paesante, seguito da sessioni di networking e aperitivo finale.

Infine, la sera del 4 dicembre, si svolgerà la tradizionale Cena di Search Tech, un’occasione di convivialità per celebrare la community SEO più longeva d'Europa: un momento organizzato da Search On nel ristorante il Saraceno a Bologna.

Link Utili

  1. Search On Media Group
  2. Search Tech
  3. Ticket

Search On Media Group - Humans Leading Innovation Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Event Agency - che organizza il WMF e altri eventi proprietari e per clienti - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

Contatti:
Immediapress
Per maggiori informazioni:
Ufficio Stampa Search On Media Group
Mail: press@searchon.it
Tel: 051 0951294

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Search Tech SEO Avanzata AI Digital Marketing Intelligenza Artificiale Motori di ricerca
Vedi anche
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza