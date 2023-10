JACKERY FESTEGGIA L'11° COMPLEANNO IL 18 OTTOBRE 2023

Per celebrare il compleanno di Jackery, una parte dei profitti sarà donata a sostegno di Eden Reforestation Projects, nonché uno sconto del 10%, più una mini centrale elettrica, per ogni ordine fatto online tramite il sito di Jackery.

LONDRA, 18 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Jackery è orgogliosa di annunciare che festeggia gli 11 anni di attività nel settore dell'energia solare portatile. Jackery è stata fondata a ottobre del 2012 nella California baciata dal sole con l'obiettivo di portare a tutti l'energia verde. 11 anni dopo, l'azienda è leader globale nelle soluzioni di alimentazione portatili. Per celebrare l'occasione, Jackery offre sconti e regali a sorpresa come ringraziamento, donando inoltre una percentuale delle vendite effettuate tra il 18 ottobre e il 5 novembre a Eden Reforestation Projects.

In concomitanza coi festeggiamenti per l'anniversario, Jackery sta ampliando il proprio portafoglio con la nuova mini centrale elettrica Explorer 100 Plus, ideata per caricare dispositivi mobili più piccoli. Il lancio sul mercato è al 7 novembre 2023, tuttavia, nell'ambito dei festeggiamenti per l'undicesimo compleanno, Jackery ha deciso di dare in omaggio il power pack, il cui valore è di 149.99€, con l'acquisto di prodotti selezionati tramite lo shop online di Jackery tra il 18 ottobre e il 5 novembre 2023.

Inoltre, sempre in questo periodo, Jackery donerà una parte degli utili a Eden Reforestation Projects per ogni acquisto fatto dal proprio sito in tutta Europa. Dal 2005 l'organizzazione no-profit della California si è concentrata sui progetti di recupero e rimboschimento forestale in tutto il mondo.

Per tutte le richieste dei media, le richieste di immagini e le recensioni dei prodotti, contattare: Nicola Cutler, PR Senior UK/EU nicola@jackery. com o chiamare il numero +44 (0)7395 603007.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2248291/Jackery_11_EN.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2147390/4342873/Jackery_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/jackery-festeggia-l11-compleanno-il-18-ottobre-2023-301958043.html