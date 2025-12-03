Dai business party alle cene di fine anno: Hard Rock Cafe Roma apre i suoi spazi alle aziende

Roma, 3 dicembre - Con l’avvicinarsi delle festività, Hard Rock Cafe Roma si posiziona come una delle location più suggestive e funzionali della capitale per ospitare business party, cene di fine anno e corporate event natalizi. Nel cuore della celebre Via della Dolce Vita, a pochi minuti dalla metro Barberini, il Cafe offre un ambiente dal carattere unico, dove dettagli architettonici ispirati alla tradizione romana - come i soffitti dipinti in stile Cappella Sistina e le colonne corinzie - si fondono con la celebre collezione di memorabilia musicali che da sempre contraddistingue il brand.

Gli spazi del locale, originali e completamente personalizzabili, rappresentano uno dei punti di forza dell’offerta. La sala principale, collegata a due sale adiacenti, può trasformarsi in un unico grande ambiente con una capienza complessiva fino a 350 persone. Tutte le aree dispongono di luce naturale, TV, impianto audio surround, possibilità di proiezioni e un bar centrale attrezzato, garantendo grande versatilità rispetto al formato dell’evento.

Hard Rock Cafe Roma conferma, inoltre, la sua vocazione musicale, proponendo un ventaglio di soluzioni di intrattenimento che spazia dal DJ set alle live band, dagli acoustic duo al karaoke, fino al piano bar e a performance personalizzate. Particolarmente apprezzata la formula del Private Party con intrattenimento musicale, abbinabile al servizio pass food: una modalità dinamica in cui i camerieri servono a braccio una selezione di finger food, ideale per favorire convivialità e movimento all’interno dell’evento.

Per le aziende che desiderano una proposta gastronomica completa, il Cafe presenta un Holiday Menu pensato appositamente per le festività, con piatti iconici del brand rivisitati in chiave stagionale, accostamenti studiati per cene di gruppo e soluzioni che valorizzano prodotti tipici del periodo. Il menu può essere personalizzato con varianti vegetariane, vegane e altre opzioni per esigenze alimentari specifiche, oltre a proposte beverage dedicate, dai signature cocktail alle selezioni di vini.

A completare l’offerta, il supporto di un event manager dedicato, che assiste le aziende nella progettazione e nell’esecuzione dell’evento, dagli allestimenti a tema alla gestione AV, fino alla supervisione delle diverse fasi operative, assicurando un’esperienza fluida, curata e memorabile.

Hard Rock International:

Con 309 location in più di 70 Paesi - inclusi hotel di proprietà/autorizzati o gestiti, casinò, Rock Shops®, luoghi di spettacolo dal vivo e Cafe - Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Con il programma fedeltà Unity by Hard Rock™ premia i propri ospiti a fare ciò che più amano in tutte le location del mondo. Nel 2020 Hard Rock International ha lanciato, anche, l’iniziativa Hard Rock Digital attiva sul fronte delle scommesse sportive e dei giochi interattivi. Iniziato tutto con la chitarra di Eric Clapton, oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali esistente, oltre 87.000 pezzi, esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo. Hard Rock Hotel è risultata per due anni consecutivi la catena alberghiera, tra gli Upper Upscale Hotel, con il più alto indice di gradimento da parte degli ospiti, secondo l’indagine “North America Hotel Guest Satisfaction Study” di J.D. Power, e per quattro anni di fila si è posizionato tra i top brand di questa categoria. HRI è la prima società di gioco privata degli Stati Uniti riconosciuta, per tre anni consecutivi, da Deloitte Private e The Wall Street Journal per la miglior gestione. Hard Rock International è stata premiata da Forbes come miglior datore di lavoro per la diversità, per le donne e nell'industria dei viaggi, del tempo libero, del gioco e dell'intrattenimento. Nel 2022 Hard Rock è stato nominato Land-Based Operator ai Global Gaming Awards per il secondo anno consecutive in quattro anni. Nel 2021, Hard Rock Hotel & Casino è risultata al primo posto nell’indagine annuale “Casino Gaming Executive Satisfaction” condotta da Bristol Associates Inc. e Spectrum Gaming Group, per sei degli ultimi sette anni. Hard Rock International detiene attualmente la tripla B dalle principali agenzie di rating S&P Global Ratings e Fitch Ratings.

