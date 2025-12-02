Diego Tomassone presenta "La Medicina Per Pochi": il libro su come costruire un benessere su misura grazie alla Formula PK®

Milano, 25.11.2025 – In tema di benessere personale, viviamo in un’epoca in cui spesso si cercano risposte rapide, affidandosi a protocolli generici che riducono la prevenzione a semplici controlli periodici, senza consentire di raggiungere una vera comprensione del corpo. In questo scenario, il vero benessere rischia di diventare un obiettivo lontano: si rincorrono soluzioni esterne senza mai arrivare a comprendere l’origine degli squilibri.

Per tutti coloro che desiderano leggere e interpretare i segnali deboli del corpo, imparando a riconoscere disarmonie prima che impattino sulla qualità della vita, esce oggi il libro del dott. Diego Tomassone “LA MEDICINA PER POCHI. Dalla Cura Per Tutti Alla Prevenzione Su Misura Con La Formula PK®" (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per costruire un benessere su misura grazie alla Formula PK®.

“Il mio libro propone una visione rinnovata dell’approccio alla persona, fondata sull’ascolto e sull’individualità, delineando un metodo che promuove interventi consapevoli, orientati al mantenimento del benessere” afferma Diego Tomassone, autore del libro. “L’obiettivo è offrire uno strumento concreto, capace di supportare ogni individuo nel comprendere e anticipare le necessità del proprio organismo, trasformando la prevenzione in un alleato proattivo ed evolutivo”.

Come precisa lo stesso autore, la decisione di scrivere questo libro deriva proprio dalla volontà di condividere un metodo frutto di tanti anni di esperienza, ricerca e visione integrata del benessere. In questa ottica, la cura di sé diventa quindi atto di precisione, di rispetto e di trasformazione.

“Diego Tomassone si rivolge a chi riconosce l’importanza di agire d'anticipo, dimostrando come, attraverso strumenti rigorosi e accessibili a tutti, sia davvero possibile prendersi cura di sé” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “La Formula PK® di cui parla l’autore è infatti un modello avanzato di strategia personale che integra diverse discipline, tra cui la biofisica e l'analisi personalizzata, per il raggiungimento dell'equilibrio psicofisico”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché condivide la mia idea di divulgare contenuti di valore e capaci di fare la differenza nella vita delle persone” conclude l’autore. “Bruno Editore sa valorizzare al meglio il lavoro dei professionisti e offre una strategia editoriale realmente efficace per raggiungere lettori consapevoli e motivati al cambiamento”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4qvOywH

Diego Tomassone è medico omeopata con PhD in Malattie Infettive, esperto in malattie pediatriche complesse, genetica predittiva e PNEI. Laureato in Chimica e Fisica, è CEO e fondatore di Holos Medica e direttore scientifico di Holos Integratori. Il suo approccio innovativo e multidisciplinare lo ha condotto all’elaborazione della Formula PK®, metodo avanzato di prevenzione strategica che integra medicina, fisica quantistica e analisi personalizzata. È anche autore di numerose pubblicazioni scientifiche e ricopre il ruolo di ricercatore e revisore per varie riviste internazionali. Sito web: https://www.holosmedica.com/

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di BookBench ™, il 1° Benchmark indipendente che valuta le migliori AI per la scrittura di libri. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

Contatti:

Bruno Editore

info@brunoeditore.it

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Bruno Editore