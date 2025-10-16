Elesa a HostMilano 2025: innovazione, design e funzionalità per il settore della ristorazione e hospitality

Il design al servizio di funzionalità e qualità: anche nel settore hotellerie, i componenti Elesa incarnano la filosofia del brand.

Milano, 16 ottobre 2025.Elesa, azienda leader nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali, sarà presente ad HostMilano 2025 ( 17-21 ottobre, Pad. 7 | F59 G60), fiera mondiale dedicata al settore della ristorazione e dell’accoglienza. Un appuntamento chiave per il settore, ma anche una vetrina ideale per chi, come Elesa, ha fatto dell'innovazione e del design il cuore della propria filosofia produttiva.

Tra le linee di punta che Elesa presenterà in fiera spicca Elecolors®, nata per unire design distintivo a funzionalità avanzate, diventando un esempio tangibile di qualità ed esperienza. I componenti della linea Elecolors® sono disponibili in sette colorazioni: Arancione puro (RAL 2004), Grigio chiaro (RAL 7035), Giallo colza (RAL 1021), Blu pastello (RAL 5024), Rosso fiamma (RAL 3000), Verde maggio (RAL 6017), Nero corvino (RAL 9005). Questa diversità di colori non solo permette un abbinamento estetico perfetto con l’attrezzatura o la macchina a cui sono destinati i componenti, ma aiuta a differenziare le funzioni delle macchine, garantendo una maggiore sicurezza operativa.

Inox - stainless steel è una linea di componenti in tecnopolimero con inserti in acciaio inox AISI 303, 304 o 316L, o interamente realizzati in acciaio inox, garantisce un'alta resistenza alla corrosione anche in ambienti critici. Con questa gamma, si riconferma la capacità di Elesa di unire robustezza, design e attenzione per la qualità e la durabilità dei prodotti.

Tra le proposte di Elesa, spiccano anche le linee Metal Detectable e Visually Detectable, nei colori "Blu verdastro" RAL 5001 e "Blu segnale" RAL 5005, realizzate con materiali idonei al contatto con gli alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011). I componenti Metal Detectable contengono un additivo che permette la rilevazione di particelle da 5 mm tramite metal detector, mentre quelli Visually Detectable sono facilmente individuabili a occhio nudo in caso di contaminazione, grazie all’assenza in natura di questo colore nelle preparazioni tipiche di questo settore. Gli inserti in acciaio inox AISI 303 e 304 ne aumentano la resistenza alla corrosione e la forma compatta ne facilita la pulizia.

Elesa punta a coniugare massima igiene e affidabilità funzionale con la linea Hygienic Design, una serie di componenti progettati in conformità con elevati standard in materia sanitaria come 3-A, EHEDG (European Hygienic & Design Group) e le linee guida DGUV. La linea comprende componenti facilmente pulibili, realizzati in acciaio inossidabile AISI 316L o 304 (incluso CF8) e guarnizioni in gomma sintetica H-NBR o EPDM, conformi a FDA. I componenti di questa linea permettono di risparmiare energia, acqua e detergenti, ridurre i cicli di pulizia fino al 25% e aumentare la produttività, con un conseguente abbattimento dei costi e della produzione di acque reflue.

Innovazione che anticipa il futuro

A HostMilano 2025, Elesa non offre solo prodotti, ma soluzioni pensate per migliorare l’efficienza, la sicurezza e l’immagine delle attrezzature industriali. Il suo impegno nella ricerca di nuove forme di design, nella sicurezza operativa e nell'ergonomia si traduce in una proposta che non è solo funzionale, ma anche capace di anticipare le tendenze del futuro.

Elesa vi aspetta al Padiglione 7 | F59 G60 per scoprire da vicino soluzioni innovative dove design e funzionalità si fondono in perfetta armonia.

